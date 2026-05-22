В аэропорту Калининграда возможны изменения расписания

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Изменения расписания рейсов ожидаются в аэропорту Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.