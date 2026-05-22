Дачникам напомнили о штрафе за картофель: когда с ним надо быть аккуратным

За продажу картофеля с нарушением правил могут назначить штраф. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
«Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи», — сказала она для агентства «Прайм».
Для продажи картофеля дачнику нужно иметь сертифицированные семена и зарегистрироваться как ИП. Нарушение правил продажи семян грозит штрафом 300−500 рублей (ст. 10.12 КоАП), а незаконное предпринимательство без регистрации — 500−2000 рублей (ст. 14.1 КоАП).
Как добавила Леонова, контроль за этим возложен на Россельхознадзор. На сегодняшний день дачников наказывают нечасто, но теоретическая вероятность этого существует.
Напомним, что в 2026 году российским дачникам грозит штраф 20−50 тыс. рублей за инвазивные растения на участке.