ПСБ в Хабаровске провел мастер-класс по технологии эффективных переговоров для предпринимателей

В ходе мастер-класса участники рассмотрели современные переговорные стратегии.

Источник: Хабаровский край сегодня

Накануне Дня российского предпринимательства ПСБ в Хабаровске провел мастер-класс по технологии эффективных переговоров для предпринимателей Хабаровского края.

Выступая перед участниками мероприятия, Анастасия Танаева, заместитель управляющего Дальневосточным филиалом ПСБ по развитию малого и среднего бизнеса, подчеркнула, что умение вести переговоры в бизнесе — это один из ключевых навыков предпринимателя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Сегодня почти каждое решение в бизнесе рождается в результате переговорного процесса. От умения договариваться зависит, сможете ли вы привлечь инвестора, удержать ключевого клиента, получить приличную скидку у контрагента. Этот навык во многом определяет ваши управленческие и бизнес-процессы. В преддверии Дня российского предпринимательства мы совместно с ТПП Хабаровского края организовали мастер-класс по деловым переговорам, технологии которого помогут нашим предпринимателям договариваться везде: и в бизнесе, и в семье, и в повседневном общении, — отметила Анастасия Танаева.

В ходе мастер-класса участники рассмотрели современные переговорные стратегии, разобрали технологические и психологические приемы ведения переговоров, в смоделированных ситуациях отработали навыки аргументации и убеждения.

Мероприятие прошло на площадке Торгово-промышленной палаты Хабаровского края.