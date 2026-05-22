Пожилым новосибирцам напомнили о новой денежной надбавке

Кроме того, пожилым людям старше 80 лет положена надбавка на уход, которая теперь оформляется как часть пенсии самого пенсионера: средства поступают на его счёт, и он может самостоятельно передавать их ухаживающему лицу.
Оформить уход могут родственники, соседи, друзья и даже подростки с 14 лет при согласии родителей — главное, чтобы ухаживающий был трудоспособным, но не работал и не получал пенсию или пособие по безработице. Надбавка аннулируется, если ухаживающий трудоустраивается, начинает получать пенсию или пособие, а также при помещении пенсионера в стационарное учреждение, его смерти или признании безвестно отсутствующим.