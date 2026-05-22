В Омске рабочие моста у Телецентра вновь пожаловались на задержку зарплат

Представители мэрии сообщили, что задолженности по муниципальному контракту нет; работники могут обратиться в инспекцию труда.

Источник: Om1 Омск

В соцсетях появились сообщения о задержках зарплат у рабочих, занимающихся реконструкцией моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.

«Видимо, ремонт моста у Телецентра никогда не закончат. Очередная задержка зарплаты у работников, впереди полная остановка работ и никаких внятных комментариев от руководства!!!» — написал подписчик паблика «Аварийный Омск».

В комментариях представители мэрии отметили, что со стороны заказчика задолженности по муниципальному контракту нет.

«Администрация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика. В целях защиты своих трудовых прав работники имеют право обратиться в государственную инспекцию труда», — указали в администрации.

Ранее аналогичные ситуации уже возникали у подрядчика ООО «Стройтраст». В декабре прошлого года строители планировали забастовку из-за невыплаты зарплат. После вмешательства прокуратуры долги были погашены: всем 441 работнику выплатили компенсацию на сумму более 1 млн рублей, а директору компании назначили штраф. В феврале руководителю ООО «Стройтраст» снова было вынесено представление по задержкам зарплат.