В Омске рабочие моста у Телецентра вновь пожаловались на задержку зарплат

В соцсетях появились сообщения о задержках зарплат у рабочих, занимающихся реконструкцией моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
«Видимо, ремонт моста у Телецентра никогда не закончат. Очередная задержка зарплаты у работников, впереди полная остановка работ и никаких внятных комментариев от руководства!!!» — написал подписчик паблика «Аварийный Омск».
В комментариях представители мэрии отметили, что со стороны заказчика задолженности по муниципальному контракту нет.
«Администрация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика. В целях защиты своих трудовых прав работники имеют право обратиться в государственную инспекцию труда», — указали в администрации.
Ранее аналогичные ситуации уже возникали у подрядчика ООО «Стройтраст». В декабре прошлого года строители планировали забастовку из-за невыплаты зарплат. После вмешательства прокуратуры долги были погашены: всем 441 работнику выплатили компенсацию на сумму более 1 млн рублей, а директору компании назначили штраф. В феврале руководителю ООО «Стройтраст» снова было вынесено представление по задержкам зарплат.