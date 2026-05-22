Россиянам стали массово отказывать в списании долгов при банкротстве

Несмотря на столь значительный рост, доля дел с отказами в списании долгов пока остаётся относительно невысокой и составляет 2,1% от общего числа завершённых процедур. Для сравнения, в 2023—2024 годах этот показатель колебался в диапазоне 1−1,2%, а в 2025 году поднялся до 1,5%.
Эксперты отмечают, что темпы увеличения числа отказов существенно опережают общий рост количества банкротств. Так, в I квартале 2026 года суды признали финансово несостоятельными 137 тысяч россиян, что на 13,7% больше, чем год назад. В то же время число отказов в освобождении от обязательств выросло на 89% год к году.
По мнению арбитражного управляющего, управляющего партнёра юридического агентства «Один к одному» Даниила Наймушина, такая динамика объясняется стремлением судов к более взвешенному подходу при разрешении споров между должниками и кредиторами.
В последние годы россияне стали чаще обращаться к процедуре банкротства, чему способствует деятельность так называемых «раздолжнителей», создающих у граждан иллюзию формальности вопроса об освобождении от долгов, пишет РБК. Однако кредиторы, в свою очередь, научились эффективно собирать доказательства недобросовестного поведения должников, используя для этого данные из социальных сетей, банковские выписки, информацию о совершённых сделках и иные источники.
Это позволяет им активнее добиваться в суде отказа в списании долгов. Среди наиболее распространённых оснований для отказа суды называют сокрытие активов от кредиторов или финансового управляющего, непредоставление достоверных сведений о доходах и источниках существования, а также совершение подозрительных сделок непосредственно перед банкротством, например, дарение или продажа имущества по заниженной стоимости.
Кроме этого, поводом для отказа может стать ведение в период процедуры образа жизни, явно не соответствующего заявленному нулевому доходу: дорогостоящие покупки, путешествия, оплата различных услуг. К новым причинам эксперты относят также получение нескольких кредитов в течение одного дня, что может свидетельствовать о недобросовестности заёмщика.