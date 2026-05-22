На Партизанском проспекте Владивостока ночами заменили 323 кв. м. асфальта

Ремонт выполнен на участке, где ранее были зафиксированы заметные деформации покрытия.

Источник: Аргументы и факты

Дорожники компании «Содержание городских территорий» (СГТ) завершают асфальтирование участка Партизанского проспекта во Владивостоке. Отрезок проходит от кольца у Инструментального завода до Покровского парка. За две ночи рабочие сняли 323 квадратных метра повреждённого покрытия и уложили более 50 тонн нового асфальта.

Ремонтные работы начались со среды, 20 мая. Укладка покрытия продолжилась в ночь с 21 на 22 мая. В несколько ночных смен дорожники разбирали асфальт вручную, поднимали 16 люков и устраняли просадки. Уложенный асфальт позволил выровнять проезжую часть и укрепить её в зоне, где были заметны выбоины.

В сообщении компании указано, что в ближайших домах был слышен сильный шум от работы техники ночь, и СГТ принесла извинения за неудобства, отметив, что это единственный способ ремонта дороги, чтобы не создавать заторы на дороге днём.

В материалах на официальном сайте администрации Владивостока указано, что в программу ремонта на 2026 год включены участки основных магистралей, в том числе Партизанский проспект. Приоритет отдаётся местам с жалобами на просадки и трещины, а также участкам с высокой транспортной нагрузкой.

