В Омске производителя сыра «Омичка» оштрафовали за нарушения

Арбитражный суд Омской области привлёк к ответственности омское ООО «Ястро-Переработка» — производителя плавленого сыра «Омичка» — после проверки областного Управления Роспотребнадзора.
Проверка, проведённая в феврале 2026 года, выявила нарушения маркировки сырья, просроченные упаковочные материалы и использование неидентифицированного сыпучего продукта в производстве.
Компания признала нарушения и предоставила документы о мерах по их устранению. Так как ранее по аналогичной статье рассматривались дела в отношении ООО, нарушения квалифицированы как повторные. Суд назначил штраф около 350 тыс. рублей.
ООО «Ястро-Переработка», основанное в 2003 году и правопреемник Омского завода плавленых сыров, выпускает продукцию под брендами «Ястро», «Омичка» и Rokler. В 2025 году выручка компании составила 10,5 млрд рублей, чистая прибыль — 44,4 млн рублей, среднесписочная численность сотрудников — 696 человек.