В Омске предложили запустить метробус по центру дороги

Об авторе:
Александр Зуев.
журналист, путешественник.
Иногда для того, чтобы серьёзно улучшить транспортную ситуацию в городе Омске, не нужны миллиарды рублей и десятилетия. Хватит миллионов и нескольких месяцев.
Я говорю про метробус: транспорт, который изначально придумали в странах с догоняющей экономикой, но сейчас его можно увидеть и в европейских столицах. Даже вон в Москве осенью линию запустили. По сути, это автобус (или троллейбус), но идущий по отдельной полосе. Которая, что важно, проходит не сбоку, а прямо по центру дороги. И это меняет всё.
В чём проблема омских «выделенок»? Да в основном в том, что их постоянно что-то прерывает. Десять метров проехал — и парковка, ещё десять — и выезд из двора. В итоге полоса не работает, общественный транспорт проезжает пару минут на хорошей скорости и снова втыкается в пробку.
Автобус, идущий по центру дороги, этого недостатка лишён. Никаких тебе выездов, парковок, пересечений. Едешь и едешь, всегда по расписанию. При любых пробках. Особенно здорово будут смотреться автобусы-гармошки, о покупке которых сейчас говорят. Такой транспорт должен постоянно работать, а не стоять в пробках!
Причём, что важно, для строительства всего этого не нужно каких-то космических денег. Разметку нанести, островки безопасности для пассажиров построить. В идеале ещё контактную сеть перевесить и физически обособить полосу бордюрами, но это и потом можно сделать. Причём не обязательно вводить сразу везде: можно сначала, например, от проспекта Маркса до проспекта Мира. Потом кинуть ветку в Амур, через годик на левый берег, и так далее.
Главное — за цену, сопоставимую со стоимостью ежегодного обслуживания мумии метро, можно построить что-то актуальное и реально работающее. Так почему бы и нет?