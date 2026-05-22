Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске накрыли склад с сотнями бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции выявили в Октябрьском районе Новосибирска склад, на котором хранились сотни бутылок немаркированных алкогольных напитков.

Источник: Сиб.фм

В поле зрения правоохранителей попала 41-летняя местная жительница, подозреваемая в хранении и реализации этой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе осмотра помещения на улице Дегтярева обнаружился солидный запас горячительного: из оборота изъяли 472 бутылки различных наименований общим объёмом 361 литр. Вся продукция не имела обязательной маркировки, что является прямым нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр областного главка МВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой. Параллельно сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, чтобы установить других лиц, причастных к противоправной деятельности, а также выявить каналы поставки контрафакта.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что подпольную торговлю сигаретами на три четверти миллиона раскрыли в Новосибирской области.