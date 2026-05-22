В Омске заложили 2,2 миллиарда на пешеходный мост через Омь

В региональный бюджет готовятся поправки для финансирования строительства пешеходного моста через реку Омь. Согласно проекту, на объект закладывают порядка 2,2 млрд рублей, а срок реализации — 2029 год. На этот документ обратил внимание «СуперОмск».
Документация предусматривает реконструкцию улицы Лермонтова на участке длиной 350 метров и, вероятно, работы по пристани. Изначально объект находился в собственности Росимущества, затем планировалась передача на баланс Омской области.
Мост соединит благоустроенный в 2026 году пляж «Центральный-2» на Иртышской набережной и набережную Тухачевского. Общая длина маршрута может достигать 10 км, что позволит Омску претендовать на статус одной из самых длинных прогулочных зон в России.
В 2026 году также ведутся работы по благоустройству территории Омской крепости и площади Бухгольца. Параметры моста пока не уточнены: с учётом подъёма воды из-за строительства Красногорского гидроузла конструкцию могут сделать крутой, чтобы сохранить судоходство на реке. Возможен перенос пристани прогулочного теплохода к Иртышу для облегчения подъёма пешеходов.