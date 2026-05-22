Эксперт Сюй: поставки из РФ помогают обеспечить энергетическую безопасность КНР

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Надежные поставки российских энергоресурсов играют важную роль в обеспечении долгосрочной энергетической безопасности Китая, особенно на фоне глобального энергетического кризиса и инфляционного давления, угрожающего мировому экономическому росту. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из китайского аналитического центра «Паньгу» Сюй Циньдо.
«Энергетическое сотрудничество остается основой двусторонних отношений. Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и природного газа в Китай, что Пекин рассматривает как важный фактор своей долгосрочной энергетической безопасности», — сказал эксперт, указав на то, что устойчивость таких поставок приобретает для Пекина все большее значение.
В Китае, по его словам, положительно оценивают общее состояние двустороннего экономического взаимодействия. Объем торговли между двумя странами уже третий год подряд превышает отметку в $200 млрд, а Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России на протяжении 16 лет.
По итогам первых четырех месяцев 2026 года товарооборот вырос на 19,7% в годовом выражении и составил $85,2 млрд, что, по мнению эксперта, свидетельствует о высокой устойчивости двустороннего сотрудничества вопреки негативным внешним факторам.
«Значительно вырос объем расчетов в национальных валютах, что способствует укреплению способности двух крупных держав защищать свой суверенитет и национальные интересы», — отметил Сюй Циньдо.
Как полагает эксперт, состоявшийся визит президента РФ Владимира Путина в КНР должен придать дополнительный импульс реализации крупных совместных проектов, прежде всего в сфере энергетических трубопроводов и поставок СПГ, развития трансграничной транспортной инфраструктуры, сотрудничества по арктическим морским маршрутам, цифровой экономики, промышленной кооперации и финансовых механизмов расчетов.