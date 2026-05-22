В Хабаровске будут обучать востребованных специалистов со знанием китайского языка

Вузы Хабаровского края продолжат развивать партнерские отношения с образовательными организациями Китайской Народной Республики в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Напомним, накануне в Пекине президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали официальный старт их проведению, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей, иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплоченное, сильное и подлинно суверенное государство. Наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества», — сказал Владимир Путин.
В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что на протяжении долгого времени сотрудничество между Китаем и Россией в области образования непрерывно углубляется и приносит ощутимые результаты.
В мероприятиях программы Годов российско-китайского сотрудничества в области образования примут участие вузы и Хабаровского края.
Так, Тихоокеанский государственный университет сегодня сотрудничает с 45 образовательными организациями Китая. В университете обучаются более 1200 студентов из КНР. Совместно с 7 вузами реализуются 10 программ двух дипломов и 3 программы одного диплома. Ежегодно более 150 студентов участвуют в академических обменах. В 2025 году 30 преподавателей и научных сотрудников выезжали в Китай для работы по совместным программам.
В ближайших планах ТОГУ — запуск совместных образовательных программ по компьютерной безопасности, автоматизации, ветеринарии и архитектуре с реализацией подхода «специальность + язык», что позволит готовить специалистов с высоким уровнем владения китайским языком.
Важным направлением работы станет новый проект в рамках Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных провинций КНР, предусматривающий проведение комплекса научно-методических мероприятий для молодежи двух стран по развитию технологического предпринимательства в университетах Ассоциации. В научной сфере университет будет укреплять действующие межуниверситетские центры исследований приграничной экономики, также планируется создание новых исследовательских площадок в таких областях, как туризм, предпринимательство, металлургия, литейное производство, материаловедение, аддитивные технологии и разработка цифровых двойников по отраслям.
Еще один хабаровский вуз, который реализует совместные образовательные программы с коллегами из Китая, — Дальневосточный университет путей сообщения. Сегодня в ДВГУПС 12 таких программ по направлениям: «Электротехника и автоматика», «Менеджмент», «Строительство», «Технология транспортных процессов» и «Управление в технических системах».
По соглашению с Даляньским транспортным университетом (ДТУ) создана Международная транспортная академия. А по программам двух дипломов в Российско-Китайском транспортном институте на базе ДВГУПС и ДТУ обучается 881 студент из Китая. По совместным программам там также получают образование студенты ДВГУПС.
Напомним, Владимир Путин посетил Китай 19−20 мая для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Официальный визит совпал с 25-й годовщиной Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ключевого документа в российско-китайских отношениях.