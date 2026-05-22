В Новосибирске изымут около 900 участков под строительство «Южного транзита»

В Новосибирске утвердили проект планировки территории под строительство магистрали «Южный транзит». Министр строительства региона Дмитрий Богомолов подписал документ, согласно которому у собственников заберут или зарезервируют 847 земельных участков. Значительные территории находятся в дачных сообществах и жилых микрорайонах Октябрьского района.
Под изъятие попадают участки в СНТ «Ландыш», ДНТ «Ветеран», СНТ «Ветеран 1А», СНТ и ТСН «Ветеран», ТСН и ДНТ «Ветеран. Квартал 1а, б» и СНТ «Ветеран-7». На части из них стоят жилые дома и дачи. «Председателем правления СНТ “Ветеран 1А”, например, был известный новосибирский активист, глава лояльного властям областного “Совета отцов” Сергей Майоров», — говорится в сообщении паблика «Сибирский Экспресс».
Также под снос пойдут частные дома на улицах Выборной, Гайдара, Хитровской, Лазо, Большевистской и других. Особо примечателен участок на Большевистской, 237, где власти забирают многоквартирные двухэтажные дома — он находится рядом с храмом Михаила Архангела, который под снос не попадает. Ещё 62 участка резервируют под строительство водного объекта и коллектора на улицах Ярославского, Яснополянской, Переселенческой, Выборной, в переулке Сосновском, а также в СНТ «Угольщик», «Ветеран-1» и «Цветущая Плющиха».
«Южный транзит» — это проект трассы от юго-западной окраины Новосибирска через Бугринский мост до Восточного обхода города. Его стоимость в 2024 году оценивалась в 80 миллиардов рублей.