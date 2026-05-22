В России обновят ГОСТ на пищевую добавку низин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росстандарт разработал обновленный ГОСТ на пищевую добавку низин, требования стандарта вступят в силу 1 сентября 2026 года. Это следует из ведомственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Как сообщили ТАСС в ведомстве, ГОСТ Р 57646−2026 «Добавки пищевые. Низин Е234. Технические условия» разработан с целью актуализации технических требований, требований безопасности производства, методов контроля (испытаний), условий транспортирования и хранения. «Пересмотр ГОСТ Р 57646−2017 обусловлен необходимостью учета современных требований к качеству и безопасности пищевой добавки низин (Е234), совершенствованием методов определения, обеспечивающих идентификацию продукции», — отметили в Росстандарте.
Требования, устанавливаемые в проекте ГОСТ Р на пищевую добавку низин (Е234), соответствуют современному уровню развития производства, позволят свести к минимуму риски, связанные с фальсификацией и безопасностью. В стандарте использованы актуальные методы контроля качества и безопасности, позволяющие повысить чувствительность и производительность анализа, обеспечить достоверность результатов измерений, добавили в ведомстве.
«Низин — это природный полипептидный антибиотик, относящийся к группе лантибиотиков, продуцируется молочнокислыми бактериями вида, присутствующими естественным образом в сквашенных продуктах на протяжении всей истории их потребления человечеством. Низин представляет собой пептид, состоящий из 29 аминокислотных остатков, среди которых есть необычные для белков аминокислоты, например, лантионин», — пояснили в Росстандарте.