Новые сады и виноградники: как в Крыму отбирают саженцы

«В Крыму сложился исторический набор культур, которые лучше других адаптированы к местным условиям, пользуются устойчивым спросом и могут быть поддержаны государством. Разнообразный климат и почвенные условия позволяют развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, выращивание эфиромасличных и других культур», — отметила Ирина Труфанова.
По ее словам, весь посадочный материал проверяет инспекция.
«Существуют нормативные ГОСТы именно по саженцам винограда, виноградных черенков, а также по плодовым и эфирно-масличным культурам. Каждая из них имеет свои требования по показателям и соответствующим техническим характеристикам», — пояснила она.
Как добавила и главный специалист инспекции Азово-Черноморского филиала Елена Гачкова, сначала производится визуальный осмотр посадочного материла, эксперты оценивают внешние признаки. Важно, чтобы саженцы не были сморщенными, на них не были видны следы механических повреждений, загнивания, плесневения, подмерзания, растрескивания коры, а также сухости древесины или поломки ствола.
Существуют отдельные требования к корневой системе и к надземной части саженца.
«Требования к корневой системе — количество ярусов саженцев на подвое, число скелетных разветвлений, длина основных корней. А требования к наземной части: высота штамба, высота саженца, диаметр штамба, количество побегов в зоне кронирования, длина побегов в зоне кронирования», — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что крымские сельхозпроизводители ответственно относятся к хранению посадочного материала. Для заготовки черенков в каждом питомнике существуют маточно-черенковые сады.
«В период вегетации, перед заготовкой, нарезкой черенков мы апробируем и проверяем их фитосанитарное состояние, поэтому заведомо здоровый посадочный материал будет использоваться для выращивания саженцев», — заключила эксперт.