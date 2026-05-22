В РФ появится первый "зеленый" сладкий перец из Армении

Как отметили в Роскачестве, продукция, претендующая на статус «зеленой», должна производиться без использования ГМО, ионизирующего излучения, синтетических пищевых добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и гормональных препаратов. Также обязательным условием является минимизация вреда для окружающей среды на всех этапах производства.