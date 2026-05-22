В РФ появится первый "зеленый" сладкий перец из Армении

«Роскачество выдало первый сертификат соответствия на “зеленую” продукцию производителю из Республики Армения — тепличному комплексу ООО “Рок берри” из Котайской области, подтвердив соответствие сладкого перца защищенного грунта требованиям стандарта “Зеленый эталон”, — говорится в сообщении.
Как отметили в Роскачестве, продукция, претендующая на статус «зеленой», должна производиться без использования ГМО, ионизирующего излучения, синтетических пищевых добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и гормональных препаратов. Также обязательным условием является минимизация вреда для окружающей среды на всех этапах производства.
Процедура сертификации включает два этапа: анализ документации производителя и выездной аудит производственной площадки, а также лабораторные исследования продукции. Успешное прохождение всех этапов дает право на маркировку товаров государственным знаком «Зеленый эталон», объяснили в Роскачестве.
«Знак “Зеленый эталон” — ориентир для потребителей, которые заботятся о своем здоровье и выбирают экологически безопасные продукты. Маркировка гарантирует, что товар соответствует строгим российским требованиям к продукции с улучшенными характеристиками», — добавили в организации.