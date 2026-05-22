Американский чиновник едет на ПМЭФ после многолетнего перерыва

Официальный представитель США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. О своем визите в Санкт-Петербург сообщил глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук в беседе с РИА Новости.
По словам Кука, его приглашение на форум подтвердили как организаторы мероприятия, так и Госдепартамент США. Он уточнил, что намерен присутствовать на пленарном заседании, в рамках которого ожидается выступление президента России Владимира Путина.
Родни Мимс Кук возглавил федеральную комиссию США по изящным искусствам в январе 2026 года. Ранее он участвовал в проектах, связанных с российским культурным наследием, в том числе выступал независимым экспертом при реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря.
Также Кук выступал в российском посольстве в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, музее-усадьбе Ясная Поляна и усадьбе Архангельское.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Форум традиционно считается одной из крупнейших международных площадок для обсуждения экономики, инвестиций и делового сотрудничества.
Участие американского официального представителя в ПМЭФ стало одним из редких случаев присутствия высокопоставленного представителя США на форуме за последние годы на фоне сокращения официальных контактов между Москвой и Вашингтоном.
