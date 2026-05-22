Россиянам рассказали, когда арендодатель не вправе удерживать залог за жилье

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Арендодатель не вправе удерживать залог за жилье из-за естественного износа квартиры, например, потертостей на мебели, полу или выцветших обоев, поскольку эти деньги предназначены только для покрытия долгов или компенсации за испорченное имущество. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по правовым вопросам организации «Альтернатива» в Новосибирске, юрист Екатерина Сорокина.
По ее словам, по общему правилу арендатор обязан вернуть жилье в том состоянии, в котором получил его, но с учетом нормального износа. «Это следует из статьи 622 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), а статья 678 ГК РФ обязывает нанимателя обеспечивать сохранность помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. При этом именно определение нормального износа чаще всего становится предметом спора», — пояснила юрист.
Сорокина отметила, что закон не содержит закрытого перечня таких повреждений, поэтому суд оценивает обстоятельства индивидуально — с учетом срока проживания и возраста имущества. Если же речь идет о явной порче, например о затоплении по вине жильца, сломанных дверях или прожженном диване, арендатор обязан возместить ущерб на основании статей 15, 393 и 1064 ГК РФ, регулирующих возмещение убытков и причиненного вреда.
Юрист уточнила, что страховой депозит рассматривается судом как обеспечительный платеж по статье 381.1 ГК РФ на покрытие возможных долгов, а не как дополнительная плата за проживание или источник средств на плановый ремонт. «Собственник вправе удержать из залога сумму только реально доказанного ущерба, а также долги по аренде или коммунальным платежам, но лишь в размере подтвержденных расходов. Если нарушений не было, депозит возвращается арендатору в полном объеме», — сказала она.
Практическую сторону устранения мелких дефектов ТАСС прокомментировала главный технолог новосибирской профильной компании «Мягкий сервис» Татьяна Стеценко. По ее словам, часть незначительных повреждений арендатор может исправить самостоятельно — например, закрасить специальным маркером в тон небольшой скол на корпусной мебели или аккуратно подшить обивку. «Самая нелепая ошибка — плохо замаскировать повреждение и ничего не сказать хозяину. Некоторые моменты можно исправить самостоятельно, но иногда деталь нельзя поменять отдельно, она заменяется вместе со смежными элементами, и здесь уже не обойтись без помощи специалистов по реставрации», — подчеркнула Стеценко.
Для снижения риска споров с собственниками юрист Сорокина рекомендовала при заселении и выезде составлять подробный акт приема-передачи жилья с описанием состояния техники, мебели и с фотографиями или видео. В случае незаконного удержания залога арендатор вправе направить письменную претензию, а при отказе — обратиться в суд с требованием вернуть деньги и взыскать проценты за пользование чужими средствами.