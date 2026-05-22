Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии построят ферму и завод техники

В Уфу с рабочим визитом прибыла делегация компании «Premier Electrotech» из Ташкентской области, которая запускает на территории республики сразу два реальных совместных проекта.

Источник: Башинформ

В Иглинском районе стороны планируют построить современную ферму на 300 коров. Это будет новый высокотехнологичный комплекс, который даст людям рабочие места и обеспечит район свежими местными продуктами.

Также в Башкортостане появится завод по производству бытовой техники. Это вклад в импортозамещение и появление новых товаров на полках магазинов, отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

В ходе визита гости встретились с главой Иглинского района и директором индустриального парка «Уфимский», чтобы обсудить детали. Сотрудничество с Узбекистаном становится реальными делами, которые принесут пользу жителям республики, добавила министр.