В Башкирии построят ферму и завод техники

В Иглинском районе стороны планируют построить современную ферму на 300 коров. Это будет новый высокотехнологичный комплекс, который даст людям рабочие места и обеспечит район свежими местными продуктами.
Также в Башкортостане появится завод по производству бытовой техники. Это вклад в импортозамещение и появление новых товаров на полках магазинов, отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
В ходе визита гости встретились с главой Иглинского района и директором индустриального парка «Уфимский», чтобы обсудить детали. Сотрудничество с Узбекистаном становится реальными делами, которые принесут пользу жителям республики, добавила министр.