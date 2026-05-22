Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт косметики из Москвы в Турцию удвоился за год

Экспорт московской косметики в Турцию демонстрирует существенный рост. Увеличивается и доля Москвы в общем объеме поставок российской косметической продукции на турецком направлении.

Источник: РБК

Объем экспорта косметики из Москвы в Турцию за 2025 год увеличился более чем в два раза, сообщили РБК в Московском экспортном центре (МЭЦ).

Доля Москвы в общероссийском экспорте косметических товаров.

в Турцию по итогам 2025 года составила 42,7%, отметили в МЭЦ. Это почти на 12% больше, чем в 2024 году.

Наиболее популярными косметическими товарами, экспортируемыми в Турцию из российской столицы, стали дезодоранты, чья доля в поставках московских товаров на турецком направлении превысила треть. В 2025 году объем их экспорта превзошел показатели 2024 года в 2,6 раза.

Кроме них, популярностью у турецкого покупателя пользуются поставляемые из Москвы шампуни (6,5% от общего объема поставок, за год их экспорт вырос в четыре раза), освежители воздуха (3,1% от общего объема поставок, экспорт вырос почти в 13 раз), средства для макияжа и ухода за кожей (5% от общего объема поставок, экспорт вырос в 5,6 раза), средства для макияжа глаз (5,5% от общего объема поставок, экспорт вырос более чем вдвое) и губ (7,1% от общего объема поставок). Также в Турцию из Москвы поставляются разные виды мыла, пудра и влажные салфетки.

В МЭЦ также отметили, что в 2025 году объем поддержанного ведомством экспорта (ОПЭ) косметики в Турцию в денежном выражении составил 189,9 млн руб. (в 2024 году он составлял всего 183,2 тыс. руб).

Московский экспортный центр создан правительством Москвы в 2017 году для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения столичных товаров и услуг на зарубежных рынках. МЭЦ является организацией, курируемой департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и рост их экспортной выручки.

В начале мая глава турецкого Министерства торговли Омер Болат сообщил, что импорт товаров из России в Турцию в январе—апреле текущего года снизился почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В денежном выражении это составило $3,5 млрд.

Врио директора департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития РФ Халимат Будунова 20 апреля заявила, что в 2025 году Турция стала одним из основных торговых партнеров России среди стран исламского мира. Всего же российский товарооборот с этими странами за прошлый год вырос на 6%.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».