Экспорт косметики из Москвы в Турцию удвоился за год

Объем экспорта косметики из Москвы в Турцию за 2025 год увеличился более чем в два раза, сообщили РБК в Московском экспортном центре (МЭЦ).
Доля Москвы в общероссийском экспорте косметических товаров.
в Турцию по итогам 2025 года составила 42,7%, отметили в МЭЦ. Это почти на 12% больше, чем в 2024 году.
Наиболее популярными косметическими товарами, экспортируемыми в Турцию из российской столицы, стали дезодоранты, чья доля в поставках московских товаров на турецком направлении превысила треть. В 2025 году объем их экспорта превзошел показатели 2024 года в 2,6 раза.
Кроме них, популярностью у турецкого покупателя пользуются поставляемые из Москвы шампуни (6,5% от общего объема поставок, за год их экспорт вырос в четыре раза), освежители воздуха (3,1% от общего объема поставок, экспорт вырос почти в 13 раз), средства для макияжа и ухода за кожей (5% от общего объема поставок, экспорт вырос в 5,6 раза), средства для макияжа глаз (5,5% от общего объема поставок, экспорт вырос более чем вдвое) и губ (7,1% от общего объема поставок). Также в Турцию из Москвы поставляются разные виды мыла, пудра и влажные салфетки.
В МЭЦ также отметили, что в 2025 году объем поддержанного ведомством экспорта (ОПЭ) косметики в Турцию в денежном выражении составил 189,9 млн руб. (в 2024 году он составлял всего 183,2 тыс. руб).
Московский экспортный центр создан правительством Москвы в 2017 году для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения столичных товаров и услуг на зарубежных рынках. МЭЦ является организацией, курируемой департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и рост их экспортной выручки.
В начале мая глава турецкого Министерства торговли Омер Болат сообщил, что импорт товаров из России в Турцию в январе—апреле текущего года снизился почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В денежном выражении это составило $3,5 млрд.
Врио директора департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития РФ Халимат Будунова 20 апреля заявила, что в 2025 году Турция стала одним из основных торговых партнеров России среди стран исламского мира. Всего же российский товарооборот с этими странами за прошлый год вырос на 6%.
