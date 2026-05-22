Государственный банк проектов строительства будут вести по-новому

Правила определяют:
порядок формирования, ведения государственного банка проектов строительства; порядок предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации для привязки из государственного банка проектов строительства.
Целью формирования и ведения государственного банка является предоставление пользователям типовых проектов и проектно-сметной документации, размещенных в государственном банке, для привязки. Использование типовых проектов и проектно-сметной документации в иных целях не допускается.
Основными направлениями функционирования государственного банка являются:
формирование, ведение и обеспечение доступности каталога; предоставление типовых проектов или проектно-сметной документации.
Государственный банк является частью портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна».
В документе говорится, что имущественные права авторов на произведения архитектуры, градостроительства, созданные за счет государственных инвестиций, принадлежат уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства и государственной экспертной организации.
В государственном банке размещаются типовые проекты и проектно-сметная документация на строительство новых строительных объектов, разработанные за счет государственных инвестиций.
В государственном банке не размещают:
типовые проекты или проектно-сметная документация, получившие отрицательное заключение комплексной вневедомственной экспертизы; проектно-сметная документация по проектам строительства, реализация которых предусматривается не за счет государственных инвестиций; типовые проекты или проектно-сметная документация с грифом секретности или с пометкой «для служебного пользования»; проекты линейных сооружений инженерной и (или) транспортной инфраструктуры; проекты гражданской обороны; проекты космической инфраструктуры; проекты банков.
Также не подлежат размещению проекты строительства, предполагающие:
капитальный ремонт строительных объектов или реставрацию зданий и сооружений; реконструкцию, расширение, модернизацию или техническое перевооружение эксплуатируемых строительных объектов; поствутилизацию строительных объектов, за исключением сноса аварийных строительных объектов; консервацию (расконсервацию) объектов незавершенного строительства, строительство которых было приостановлено.
После выдачи положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы типовые проекты и проектно-сметная документация проверяется оператором государственного банка в течение 3 рабочих дней на предмет их соответствия правилам, по результатам которого оператор государственного банка размещает их окончательные версии на портале.
По типовым проектам и проектно-сметной документации, включенным в государственный банк, формируется каталог, который содержит сведения:
наименование, заказчик, проектная организация, номер и дата положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта, технико-экономические параметры.
Чтобы получить доступ к каталогу, пользователю необходимо зарегистрироваться на портале и подписать своей ЭЦП соглашение о порядке работы с типовыми проектами и (или) проектно-сметной документацией.
Для получения типового проекта или проектно-сметной документации для привязки пользователь направляет уведомление на портале, которое удостоверяется ЭЦП.
Выдача типового проекта или проектно-сметной документации осуществляется автоматически, посредством личного кабинета пользователя на портале.
Пользователю направляется электронная версия комплекта типового проекта или проектно-сметной документации в их окончательной редакции, удостоверенных электронной цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (часть) проекта.
Предоставление типового проекта или проектно-сметной документации для привязки из государственного банка пользователям осуществляется государственной экспертной организацией на безвозмездной основе.
Установлено, что положительные заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации размещаются в государственном банке на срок не менее трех лет.
При этом типовые проекты размещаются в государственном банке и хранятся постоянно.
Приказ вводится в действие с 1 июля.
Одновременно с этим утрачивают силу Правила формирования и ведения государственного банка проектов строительства, а также предоставления технико-экономических обоснований, типовых проектов и проектной (проектно-сметной) документации от 2015 года.