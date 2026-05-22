Webbankir назвала города, где клиенты запрашивают наибольшие суммы займов по МФО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Москва, Краснодар и Екатеринбург вошли в топ-3 городов, где клиенты запрашивают наибольшие суммы займов по микрофинансовым организациям (МФО), а также где запросы в 2026 году выросли сильнее всего. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, самые крупные займы «до зарплаты» за первые четыре месяца 2026 года клиенты МФО запрашивали в Москве, где средняя сумма составила 18 612 ₽, а также в Краснодаре — 17 975 ₽ и Екатеринбурге — 17 841 ₽ При этом Санкт-Петербург оказался на четвертом месте с размером запрашиваемой суммы 17 787 ₽ Замыкают топ-5 два города — Самара и Казань с почти одинаковой суммой займа 17 412 ₽ и 17 413 ₽ соответственно.
Наименьшие суммы займов отмечены в Челябинске (15 854 ₽), Перми (15 662 ₽) и Омске (15 511 ₽). В целом средняя запрашиваемая сумма по российским городам-миллионникам составила 16 997 ₽
В январе — апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года запрашиваемая сумма займа выросла без исключения во всех городах. Максимальная динамика отмечена в Волгограде (+29,6%, до 16 492 ₽), Воронеже (+29,4%, до 16 975 ₽), Самаре (+29,2%, до 17 412 ₽), Нижнем Новгороде (+26,8%, до 16 884 ₽), Казани и Краснодаре (+26,6%, до 17 413 ₽ и 17 975 ₽ соответственно).
Меньше всего запросы заемщиков выросли в Омске (+19,6%, до 15 511 ₽), Челябинске (+23%, до 15 854 ₽) и Новосибирске (+23,7%, до 16 224 ₽).