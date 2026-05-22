10 тысяч должников: приставы раскрыли полную карту алиментов в Волгограде

Лидером по числу должников стал Волгоград: здесь зарегистрировано 3,5 тысячи неплательщиков. Самый проблемный — Дзержинский район (780 дел), а меньше всего задолженностей в Центральном (130) и Ворошиловском (180) районах. За пределами областного центра ситуация также напряженная: в Волжском почти 1600 должников, в Камышинском районе — более 500. В Нехаевском и Кумылженском районах количество дел не превышает 50.