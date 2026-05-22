10 тысяч должников: приставы раскрыли полную карту алиментов в Волгограде

Судебные приставы Волгоградской области опубликовали «алиментную карту» региона. На исполнении в УФССП находится свыше 10 200 производств по взысканию алиментов с родителей, уклоняющихся от обязанностей.
Лидером по числу должников стал Волгоград: здесь зарегистрировано 3,5 тысячи неплательщиков. Самый проблемный — Дзержинский район (780 дел), а меньше всего задолженностей в Центральном (130) и Ворошиловском (180) районах. За пределами областного центра ситуация также напряженная: в Волжском почти 1600 должников, в Камышинском районе — более 500. В Нехаевском и Кумылженском районах количество дел не превышает 50.
Карта позволяет оценить эффективность работы приставов и понять социально-экономические факторы, влияющие на долги, — сообщили в Главном управлении ФССП по Волгоградской области. Документ помогает точечно применять меры принудительного исполнения.
Проверить наличие долга волгоградцы могут на официальном сайте ФССП или в мобильном приложении.
