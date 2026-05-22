Курс на урбанизацию: в городах Иркутской области вырос процент жилого фонда

Преобладают в первую очередь по численности многоквартирные дома. Так, панельные дома и деревянные составляют примерно ⅓ от всего жилого фонда региона. Однако в областном центре ситуация уже заметно меняется: 28,8% составляют панельные дома, 25,2% кирпичные и 23,4% приходятся на дома из смешанных материалов. Тем не менее в столице Приангарья наблюдается современный подход к освоению жилого фонда. За последние 30 лет в городе построено 45% новостроек.