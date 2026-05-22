Курс на урбанизацию: в городах Иркутской области вырос процент жилого фонда

IrkutskMedia, 22 мая. С начала года в Иркутской области жилищный фонд в городах региона вырос по сравнению с показателями прошлого года. От всех жилых помещений 78% приходится именно на крупные и малые города области. Данные показатели указывают на то, что Приангарье вышло на высокий уровень урбанизации.
Как рассказали в пресс-службе Иркутскстата, общая площадь жилых помещений в регионе достигла 65,7 млн кв. метров (это 371,9 тысячи зданий). 29% таких площадей приходится на жилищный фонд областного центра — 19,1 млн кв. метров (27,1 тысячи зданий). 93,6% жилья приходится на частную собственность физических и юридических лиц. Доля муниципального жилья идёт же, напротив, на спад.
Преобладают в первую очередь по численности многоквартирные дома. Так, панельные дома и деревянные составляют примерно ⅓ от всего жилого фонда региона. Однако в областном центре ситуация уже заметно меняется: 28,8% составляют панельные дома, 25,2% кирпичные и 23,4% приходятся на дома из смешанных материалов. Тем не менее в столице Приангарья наблюдается современный подход к освоению жилого фонда. За последние 30 лет в городе построено 45% новостроек.
По численности комнат в квартирах между муниципалитетами и столицей региона нет ощутимой разницы. Так, например, наибольшую долю в Иркутске занимают двухкомнатные квартиры (40−41%), а трёхкомнатных приходится 29%.
По коммунальным удобствам, по данным Иркутскстата, ситуация следующая: по области 64,7% жилых помещений оснащены всем набором ЖКХ (водопровод, отопление, водоотведение, канализация, газ или электроплиты). Больший показатель коммуникаций приходится на Иркутск — 87,6%.
Однако статистика показывает, что в сельской местности региона остаются проблемы с благоустройством домов и квартир. Если в областном центре благоустроили 78,7% жилого фонда, то в малых населённых пунктах всего лишь 14,7% от общего числа жилых помещений.
