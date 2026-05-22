"Циан": аренда "однушек" в крупных городах подешевела на 4,3% с начала года

Сильнее всего ставки снизились в Новосибирске, сообщил главный аналитик "Циана" Алексей Попов.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ставки аренды на однокомнатные квартиры в крупных городах России снизились на 4,3% с начала года, сообщил ТАСС главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

«Ставки аренды на квартиры в крупных городах России снизились на 4,3% с начала года и на 0,9% за месяц», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, больше всего ставки снизились в Новосибирске — на 8%, до 30,1 тыс. рублей в месяц, в Перми — на 2,3%, до 26,9 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — на 5,9% до 31,9 тыс. рублей, в Екатеринбурге — на 7,2% (31,5 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге падение ставок составило 5,3%, до 42,6 тыс. рублей, в Самаре — 4,7% (26,4 тыс. рублей), в Москве — 4,3%, до 66,5 тыс. рублей.

«Сейчас на рынке низкий сезон. Расценки на сдачу квартир продолжают свой стандартный сезонный цикл. Одновременно увеличивается объем предложения (в городах-миллионниках доступно уже 61 тыс. вариантов). За последнее десятилетие богаче выбор был лишь на фоне нерыночных факторов такой динамики — весной 2020 года (в начале пандемии) и во II квартале 2022 (на пике роста миграционной подвижности). Это сочетание (спад и в новостройках и в аренде) — видимое свидетельство замедления экономики», — прокомментировал Попов ТАСС.