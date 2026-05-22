Долги водопотребителей перед «Казводхозом» составили 966 млн тенге — минводы

Астана. 22 мая. КазТАГ — Задолженность водопотребителей перед РГП «Казводхоз» по услугам подачи поливной воды сократилась более чем вдвое с Т2,13 млрд до Т966 млн, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.
«Дебиторская задолженность водопотребителей перед РГП “Казводхоз” за услуги по подаче поливной воды составляет более Т966 млн. При этом в результате проведенной предприятием разъяснительной работы задолженность снизилась более чем в два раза — на конец 2025 года данный показатель составлял Т2,13 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.
По данным ведомства, сейчас задолженность составляет Т251,3 млн в Кызылординской области, Т341,7 млн тенге — в Туркестанской, Т211,3 млн тенге — у филиала «Большой Алматинский канал им. Конаева». В Жамбылской области долг достигает Т94,65 млн, в области Жетысу — Т44,9 млн, в Западно-Казахстанской — Т21,3 млн, а в Восточно-Казахстанской — Т1,4 млн.
«В настоящее время РГП “Казводхоз” заключает договоры с водопотребителями в электронном формате с использованием новой биллинговой системы. При этом функционалом системы предусмотрено автоматическое ограничение — заключение новых договоров не допускается в случае наличия у потребителя дебиторской задолженности свыше Т5 тыс.», — добавили в министерстве.