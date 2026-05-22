Министр образования Иванец назвал востребованные специальности в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ назвал востребованные специальности в Беларуси.
По словам главы Минобразования, в стране будут делать на связке образовательного и промышленного туризма. Андрей Иванец обратил внимание, что тема туризма важна для системы образования.
— На базе индустриально-педагогического колледжа проводится подготовка по таким специальностям, как туристические услуги, гостиничные услуги. И это те специалисты, которые являются очень востребованными в современных реалиях, — привел пример министр.
В целом же, сказали в эфире СТВ, наибольшим спросом в Беларуси пользуются программы медицинского, а также инженерно-технического профилей.
Тем временем Минобразования Беларуси сказало, кто из школьников попадет на 10-дневные учебно-полевые сборы в 2026 году.
Кроме того, власти сказали, кого из 10-классников в Беларуси не переведут в 11 класс.