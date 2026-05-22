ЦИПР-2026: Система контроля выбросов «Аксиома» «Норникеля» вошла в ТОП-5 особо значимых проектов Российской Федерации

«Подход к созданию российского программного обеспечения существенно изменился. Во-первых, мы перешли к импортозамещению на основе данных: совместно с ИЦК собрали и систематизировали информацию об имеющихся на рынке российских решениях и приоритетах в ИТ-разработке. Благодаря активному взаимодействию с отраслевыми заказчиками нам удалось создать уникальные ИТ-решения в направлениях, где раньше не было российского ПО, и тем самым закрыть более 180 так называемых белых пятен. Во-вторых, разработчики не просто заместили зарубежные решения, но и доработали их с учётом новых требований и коллективных запросов отрасли. Решения создаются на современной инфраструктуре, интегрируют технологию искусственного интеллекта и дополнительный функционал, которого не было у зарубежных аналогов», — сообщил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.