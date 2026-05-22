ЦИПР-2026: Система контроля выбросов «Аксиома» «Норникеля» вошла в ТОП-5 особо значимых проектов Российской Федерации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Нижнем Новгороде завершила работу конференция «ЦИПР-2026». В рамках мероприятия прошла презентация особо значимых проектов, направленных на импортозамещение промышленного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики — от металлургии до авиа- и железнодорожных перевозок.
С 2022 года в России активно ведётся работа по импортозамещению промышленного ПО. Для этого в 35 ключевых отраслях был создан механизм индустриальных центров компетенций (ИЦК). На сегодняшний день реализуется 175 таких проектов, 120 из которых — уже завершены. Разработанные в рамках проектов ИТ-решения уже внедрили более 930 предприятий.
«Подход к созданию российского программного обеспечения существенно изменился. Во-первых, мы перешли к импортозамещению на основе данных: совместно с ИЦК собрали и систематизировали информацию об имеющихся на рынке российских решениях и приоритетах в ИТ-разработке. Благодаря активному взаимодействию с отраслевыми заказчиками нам удалось создать уникальные ИТ-решения в направлениях, где раньше не было российского ПО, и тем самым закрыть более 180 так называемых белых пятен. Во-вторых, разработчики не просто заместили зарубежные решения, но и доработали их с учётом новых требований и коллективных запросов отрасли. Решения создаются на современной инфраструктуре, интегрируют технологию искусственного интеллекта и дополнительный функционал, которого не было у зарубежных аналогов», — сообщил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Вице-премьер отметил, что на российское промышленное ПО перешли крупнейшие предприятия страны в разных отраслях — от аэропортов до металлургических компаний.
В ходе презентации были представлены пять проектов, демонстрирующих практические результаты импортозамещения. Одним из примеров успешных проектов стала предиктивная система контроля выбросов «Аксиома», разработанная для «Норникеля» за счёт собственных средств компании (разработчик — ООО «Цифровые корпоративные технологии»). Решение не имеет других полноценных функциональных аналогов: оно представляет собой первую в России и в мире систему мониторинга выбросов на основе ИИ и цифровых двойников с возможностью прогнозирования выбросов на сутки вперёд. Проект позволил на 60% сократить стоимость внедрения и обслуживания систем мониторинга, а также повысить эффективность использования технологического оборудования на 10−15% за счёт применения ИИ. Систему уже внедрили 3 предприятия группы компаний «Норникель» и компания «Сибур». Прорабатывается внедрение системы на 6 предприятиях металлургической, химической и нефтегазовой отраслей.
Начальник управления развития автоматизации энергетики, промышленной безопасности, экологии и транспортной логистики «Норникеля» Алла Малевицкая отметила: «Сегодня еще одна знаменательная веха в жизни “Аксиомы”. Наш проект признан лучшим и вошел в ТОП-5 особо значимых проектов Российской Федерации. Свой путь “Аксиома” начинала с онлайн мониторинга выбросов, который регулируется действующим законодательством. Сегодня ее функционалы расширены на модуль прогноза, на модуль оптимизатора, что безусловно востребовано как внутри нашей компании, так и серьезно все больше и больше интересует рынок. Есть перспективы тиража “Аксиомы” на предприятия ближнего зарубежья. Развитие системы “Аксиома” не заканчивается, проект будет развиваться, в том числе по углеродному следу и углеродному калькулятору».