«Белавиа» возобновила чартерную программу в Тунис

Согласно данным онлайн-табло «Белавиа», рейс вылетел из белорусской столицы в Энфиду сегодня в 6:00, хотя по расписанию должен был отправиться в полет в 2:00. В Минск этот рейс вернется сегодня в 19:30.
«Загрузка рейса составила почти 100%», — говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее в пресс-службе «Белавиа» информировали, что планируемая частота рейсов — каждые 11/12 дней, время в пути составит около восьми часов.
В торжественной церемонии открытия рейса по маршруту Минск — Энфида — Минск принял участие пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.
Ранее «Белавиа» возобновила рейсы в Дагестан. Первый рейс сезона 2026 года отправился в Махачкалу 9 мая.
Рейсы выполняются по субботам один раз в неделю. Однако, начиная со 2 июня, авиаперевозчик планирует добавить еще один рейс — во вторник.