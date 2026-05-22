«Белавиа» возобновила чартерную программу в Тунис

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Компания «Белавиа» возобновила с 22 мая чартерные рейсы в Тунис после пятилетнего перерыва, сообщили в официальном Telegram-канале национального авиаперевозчика.

Источник: Белавиа / Telegram

Согласно данным онлайн-табло «Белавиа», рейс вылетел из белорусской столицы в Энфиду сегодня в 6:00, хотя по расписанию должен был отправиться в полет в 2:00. В Минск этот рейс вернется сегодня в 19:30.

«Загрузка рейса составила почти 100%», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее в пресс-службе «Белавиа» информировали, что планируемая частота рейсов — каждые 11/12 дней, время в пути составит около восьми часов.

В торжественной церемонии открытия рейса по маршруту Минск — Энфида — Минск принял участие пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

Ранее «Белавиа» возобновила рейсы в Дагестан. Первый рейс сезона 2026 года отправился в Махачкалу 9 мая.

Рейсы выполняются по субботам один раз в неделю. Однако, начиная со 2 июня, авиаперевозчик планирует добавить еще один рейс — во вторник.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше