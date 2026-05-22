В Иркутской области прокуратура помогла семье получить новую квартиру

Управление Генпрокуратуры по СФО совместно с прокуратурой Иркутской области проверило соблюдение жилищных прав граждан. Установлено, что четырёхквартирный дом 1905 года постройки в г. Зима признали аварийным в 2016 году, а в 2022—2023 годах расселили три квартиры и снесли здание. Однако собственников четвёртой квартиры из-за временного отсутствия жильём не обеспечили.