«Опора России» попросила Путина не допустить региональных запретов вейпов

Законопроект о лицензировании оптовой и розничной торговли табаком по аналогии с алкоголем обсуждается с 2024 года. Его инициатором выступил Совет федерации, в апреле 2025-го идею поддержало правительство, а в июле Минфин внес документ. Пошлина для дистрибуторов составит 800 тыс. руб. на пять лет, для розницы — 20 тыс. руб. в год. Каждый объект должен получать отдельное разрешение, к помещениям предъявляются требования. В первом чтении проект приняли осенью 2025-го, второе назначено на 26 мая 2026 года.