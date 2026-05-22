Большинство российских таксопарков сообщили о снижении прибыли

При этом рост тарифов не компенсирует увеличившиеся затраты перевозчиков. По данным Росстата, в апреле средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 3,6% год к году, что оказалось ниже уровня инфляции. Участники рынка предупреждают, что дальнейшее повышение цен может привести к сокращению спроса на поездки.