От Беларуси до ОАЭ. Как волгоградский бизнес покоряет зарубежные рынки

Уже 46 волгоградских производителей получили сертификат национального бренда «Сделано в России», открывающий дорогу на полки международных маркетплейсов от Китая до Африки. Среди свежих обладателей знака качества — производитель инновационной штукатурки GRAND DECOR, отгрузивший в Беларусь 15 тонн продукции и нацелившийся на выставки в ОАЭ. Как небольшая волгоградская компания нашла партнёров в Армении, зачем «Арчеда-продукт» страхует контракты и почему регион наращивает экспортную активность — в материале «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье».
За рубеж и не только.
В Волгоградской области уже 46 производителей стали обладателями действующих сертификатов программы «Сделано в России».
Как пояснили в областном комитете экономической политики и развития, это даёт возможность производителям участвовать в коллективных экспозициях за рубежом, предоставляет доступ к госпрограммам поддержки и приоритетному размещению на международных маркетплейсах. Работа идёт в рамках нацпроета «Международная кооперация и экспорт».
Сертификат «Сделано в России» доступен компаниям всех отраслей, при этом самым большим экспортным потенциалом обладают машиностроение, металлургическая и химическая промышленности и агропромышленный комплекс.
«Любой российский производитель может подать документы на получение сертификата “Сделано в России, — отметила директор Центра поддержки экспорта Виктория Афанасова. — Этот национальный бренд изначально формировался для внешнего рынка, он служит элементом мягкой силы для продвижения отечественной продукции. В целом в мире сейчас наблюдается серьёзный спрос на российскую продукцию. И наши иностранные покупатели, партнёры хотят быть уверенными в том, что продукция, которая к ним поступает, качественная и надёжная”.
От Китая до Африки.
Интерес производителей к инструменту продвижения продукции на экспорт из года в год растёт.
«Те компании, которые уже получили сертификат, входят в национальный каталог Российской Федерации, — сообщила Виктория Афанасова. — За последний год их количество в регионе заметно увеличилось. И мы этому очень рады! Уверена, в этом году и в 2027-м их станет ещё больше».
Руководитель центра пояснила: в своей работе он в первую очередь делает акцент на субъектах малого и среднего предпринимательства. Это та категория бизнеса, которая быстро растёт, развивается и хорошо адаптируется к внешним факторам.
«Под брендом “Сделано в России” проводятся международные форумы и фестивали: в Китае, в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах, во Вьетнаме, — продолжила Виктория Афанасова. — Запланирован комплекс мероприятий на Африканском континенте.
А в последнее время продвижение отечественных товаров активно идёт также и внутри страны.
Очень важно, чтобы и российские граждане, жители нашего региона знали ту качественную продукцию, которая производится на территории Волгоградской области.
Начать с малого и покорить мир.
Совсем недавно обладателем экспортного сертификата «Сделано в России» стало волгоградское предприятие, специализирующееся на производстве инновационной декоративной штукатурки GRAND DECOR (ИП Юлия Дударева). Продукция востребована у архитекторов, дизайнеров, декораторов, у всех, кто занимается ремонтом и отделкой. Благодаря экспортному сертификату предприниматель сможет расширить рынок сбыта.
«Процедура получения сертификата простая. Собрали пакет документов, зарегистрировались на единой площадке экспортного Центра и подали заявку. После проверки пришло уведомление на почту, со мной связался специалист, и мы получили электронный вариант сертификата. Оригинал пока находится в Москве», — рассказала Юлия Дударева.
Компания работает в Волгограде второй год и уже успешно сотрудничает с зарубежными партнёрами. В настоящее время предприятие активно экспортирует продукцию на рынок Беларуси. С получением сертификата компания намерена активно расширять географию поставок.
«С Беларусью мы работаем уже второй год. Там у нас есть надёжный партнёр, в конце 2025 года мы завершили работу над большим проектом: при отделке здания медицинской клиники применялась наша декоративная штукатурка. В общей сложности в 2025 году мы отправили в Беларусь 10−15 тонн продукции. Экспортный сертификат будет служить для наших зарубежных партнёров подтверждением качества и надёжности нашей продукции. Мы также получим дополнительные возможности для продвижения. Так, в сентябре благодаря экспортному Центру мы отправимся в Беларусь с бизнес-миссией, сможем проводить переговоры и заключать новые контракты. Есть желание принять участие в крупнейшей выставке по дизайну интерьеров, которая пройдёт в октябре этого года в ОАЭ. В ближайшее время начнутся поставки в Армению: есть спрос к этой продукции со стороны наших партнёров. И на этом мы не остановимся. Наша цель — максимально представить волгоградскую продукцию всему миру», — поделилась планами предприниматель.
Волгоградский производитель зерновых хлопьев, муки, круп и каш быстрого приготовления «Арчеда-продукт» тоже является обладателем действующего сертификата. Компания поставляет товары на рынки десяти стран.
С 2024 года благодаря содействию платформы «Мой экспорт» производитель принял участие в бизнес-миссии «Сделано в России» в столице, застраховал экспортный контракт с Арменией по программе «ЭКСАР», анализировал барьеры рынков Китая и Египта.
В 2026 году 82 субъекта малого и среднего бизнеса региона уже получили порядка сотни информационно-консультативных услуг от регионального Центра поддержки. Десять из них приняли участие в крупнейших международных выставках на национальных экспозициях «Сделано в России» и международной бизнес-миссии.