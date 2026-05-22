Kyodo узнал, что Токио выделит $19 млрд на поддержку граждан из-за Ирана

Япония импортировала 90% необходимой стране нефти с Ближнего Востока. После начала конфликта в регионе Токио столкнулся с нехваткой ресурсов. 26 апреля в страну прибыл первый танкер с начала войны в Иране. Партия объемом 910 тыс. баррелей была куплена у США. Данный объем нефти меньше, чем страна потребляет за сутки.