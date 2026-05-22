Kyodo узнал, что Токио выделит $19 млрд на поддержку граждан из-за Ирана

Правительство Японии планирует выделить дополнительные ¥3 трлн ($19 млрд) на 2026 финансовый год для поддержки домохозяйств из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке, которая привела к росту цен на энергоносители, пишет Kyodo со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам неназванного источника, правительство рассматривает возможность использования около ¥500 млрд ($3,15 млрд) из резервов в первоначальном бюджете на год для субсидирования коммунальных платежей будущим летом. При этом резервные фонды будут увеличены за счет дополнительного бюджета.
Япония импортировала 90% необходимой стране нефти с Ближнего Востока. После начала конфликта в регионе Токио столкнулся с нехваткой ресурсов. 26 апреля в страну прибыл первый танкер с начала войны в Иране. Партия объемом 910 тыс. баррелей была куплена у США. Данный объем нефти меньше, чем страна потребляет за сутки.
В мае председатель правления казахстанской национальной нефтегазовой компании «КазМунГаз» Асхат Хасенов провел встречу с делегацией парламента Японии, в ходе которой стороны обсуждали возможность поставок Токио нефти из Казахстана.
В апреле Nikkei Asia сообщила, что японские производители столкнулись с дефицитом нафты из-за блокады Ормузского пролива. В то же время премьер Японии Санаэ Такаити заверила, что страна располагает запасами на четыре месяца, а с мая начнется дополнительное высвобождение нефти из национальных резервов в объеме, эквивалентном 20 дням потребления.
В марте телекомпания NHK заявила, что японская компания Inpex намерена импортировать сырую нефть из Центральной Азии ради стабилизации поставок в условиях проблем с транзитом сырья с Ближнего Востока.
