Двухэтажки в Зеленом Луге пойдут под снос, но их жители останутся жить на той же улице

Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
По ее словам, речь идет про двухэтажные дома в Зеленом Луге, подлежащие обновлению в рамках градостроительных проектов:
— Сегодня эти здания пришли к моральному износу, на внутридворовых территориях сохранились сараи, имеющие неприглядный вид.
Глава комитета обращает внимание, что первыми под снос пойдет дом, расположенный по улице Кольцова, 13. Демонтаж намерены начать в 2026 году. Как добавляет Ирина Гонтарева, на его месте будет построен многоэтажный дом, куда переселят жителей остальных домов, попадающих под снос. И только после этого начнется освобождение площадки, дальнейшая застройка территории многоэтажками.
Подобный подход, поясняет Гонтарева, дает возможность обеспечить переселение жителей внутри района и без необходимости переезда в другие части города.