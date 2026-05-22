Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 23 июня. Последний день для покупки акций под выплату — 8 июля. Дивдоходность составляет 15,2%. По состоянию на 9:09 мск бумаги МТС торгуются на уровне 230,35 ₽ за штуку, прибавляя 1,03% к закрытию предыдущего дня.