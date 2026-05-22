Кому заблокируют новые кредиты с 2027 года: новые лимиты Нацбанка

Но есть еще медианная зарплата. Это показатель заработка, который делит всех работников на две половины. Ровно 50% людей получают меньше этой суммы, а другие 50% — больше. Это точнее средней зарплаты отражает реальные доходы, так как данные не искажаются очень высокими или очень низкими заработками.