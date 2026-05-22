Шохин исключил ключевую ставку ниже 10% в этом году

В этом году Центробанк вряд ли снизит ключевую ставку до менее чем 10% годовых. Об этом «РИА Новости» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его мнению, к концу года показатель наиболее вероятно будет находиться в диапазоне 10−12%.
В РСПП считают, что проводимая макроэкономическая политика, «аккуратная политика» Центробанка, «который каждый свой шаг» по снижению ключевой ставки сверяет с инфляционными ожиданиями, будет продолжена, отметил председатель союза. РССП, по его словам, видит, что и инфляция не хочет «устаканиваться» на целевом уровне 4% и клонится к диапазону 5−6%.
«И поэтому наши расчеты и надежды на то, чтобы в этом году уже выйти на однозначную цифру ключевой ставки, то есть ниже 10%, и тем самым возобновить инвестиционный аппетит, аппетит к рискам — не оправдываются. Потому что такие небольшие шажки по снижению ключевой ставки говорят о том, что, дай Бог, если к концу года ставка будет в районе 10−12%», — заключил Шохин.
Ключевая ставка ЦБ в настоящий момент составляет 14,5%. В последний раз она была снижена на заседании в конце апреля. Это снижение стало восьмым подряд, но оказалось сдержанным — на 50 б.п.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в день последнего заседания совета директоров регулятора говорила, что Банк России на следующем заседании может взять паузу в снижении ключевой ставки. На этом фоне глава Ростеха и председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов призвал к ее дальнейшему понижению, пояснив, что на это рассчитывает промышленность.
По словам Чемезова, текущее смягчение монетарной политики будет способствовать оживлению промышленности. Для технологического развития и обеспечения безопасности страны предприятиям требуются более доступные кредитные ресурсы и дальнейшее снижение процентных ставок, сказал глава Ростеха.
Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России (ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. В свою очередь, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который, как правило, выше процента ЦБ.
Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня.
Ключевая ставка позволяет Центробанку контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево. В результате компании и население активнее берут кредиты, бизнес, а с ним и экономика развиваются. Негативным эффектом такой политики может стать рост инфляции — деньги стоят дешево, поэтому их становится много.
Повышение ключевой ставки ЦБ, как правило, обусловлено желанием взять под контроль и снизить инфляцию. Однако вместе с тем высокая ставка несет и негативные последствия: покупательная способность населения и темпы развития экономики проседают.
