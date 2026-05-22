Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шохин исключил ключевую ставку ниже 10% в этом году

К концу года ключевая ставка ЦБ будет находиться в диапазоне 10−12%, считает Шохин. Сейчас она составляет 14,5%

Источник: РБК

В этом году Центробанк вряд ли снизит ключевую ставку до менее чем 10% годовых. Об этом «РИА Новости» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его мнению, к концу года показатель наиболее вероятно будет находиться в диапазоне 10−12%.

В РСПП считают, что проводимая макроэкономическая политика, «аккуратная политика» Центробанка, «который каждый свой шаг» по снижению ключевой ставки сверяет с инфляционными ожиданиями, будет продолжена, отметил председатель союза. РССП, по его словам, видит, что и инфляция не хочет «устаканиваться» на целевом уровне 4% и клонится к диапазону 5−6%.

«И поэтому наши расчеты и надежды на то, чтобы в этом году уже выйти на однозначную цифру ключевой ставки, то есть ниже 10%, и тем самым возобновить инвестиционный аппетит, аппетит к рискам — не оправдываются. Потому что такие небольшие шажки по снижению ключевой ставки говорят о том, что, дай Бог, если к концу года ставка будет в районе 10−12%», — заключил Шохин.

Ключевая ставка ЦБ в настоящий момент составляет 14,5%. В последний раз она была снижена на заседании в конце апреля. Это снижение стало восьмым подряд, но оказалось сдержанным — на 50 б.п.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в день последнего заседания совета директоров регулятора говорила, что Банк России на следующем заседании может взять паузу в снижении ключевой ставки. На этом фоне глава Ростеха и председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов призвал к ее дальнейшему понижению, пояснив, что на это рассчитывает промышленность.

По словам Чемезова, текущее смягчение монетарной политики будет способствовать оживлению промышленности. Для технологического развития и обеспечения безопасности страны предприятиям требуются более доступные кредитные ресурсы и дальнейшее снижение процентных ставок, сказал глава Ростеха.

Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России (ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. В свою очередь, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который, как правило, выше процента ЦБ.

Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня.

Ключевая ставка позволяет Центробанку контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево. В результате компании и население активнее берут кредиты, бизнес, а с ним и экономика развиваются. Негативным эффектом такой политики может стать рост инфляции — деньги стоят дешево, поэтому их становится много.

Повышение ключевой ставки ЦБ, как правило, обусловлено желанием взять под контроль и снизить инфляцию. Однако вместе с тем высокая ставка несет и негативные последствия: покупательная способность населения и темпы развития экономики проседают.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше