ВТБ выступает за развитие российских индикаторов для рынка деривативов в АПК

Банк ВТБ считает важным развитие внутрироссийских ценовых индикаторов, необходимых для запуска производных финансовых инструментов на российские товары и продукты переработки в секторе АПК. Это одно из ключевых условий для формирования полноценного рынка деривативов на российскую пшеницу и продукты переработки, а также расширения возможностей хеджирования ценовых рисков для участников отрасли. Об этом заявил Виталий Сергейчук, заместитель президента-председателя правления ВТБ, на Всероссийском зерновом форуме.