Курс доллара изменился: что будет с тенге дальше

По итогам торгов на KASE доллар США закрылся на уровне 471,26 тенге, а сама национальная валюта смогла немного укрепиться.
Но самое интересное сейчас происходит не на бирже Казахстана, а вокруг нефти и мировой политики.
Нефть снова поддержала тенге.
Цена Brent снизилась до $101,81 за баррель, однако рынок не ушел в глубокое падение.
Причина — Ближний Восток. Инвесторы внимательно следят за любыми новостями из региона, и сейчас отсутствие нового негатива немного успокаивает сырьевые площадки.
Более того, отдельные сигналы о возможных договоренностях добавили рынку осторожного оптимизма.
Для тенге это важно напрямую:
нефть остается главным экспортным ресурсом Казахстана; стабильные цены поддерживают валютные поступления; рынок чувствует себя спокойнее — давление на тенге снижается.
Что сейчас происходит с валютным рынком.
Финансовый рынок выглядит максимально осторожным.
Ни доллар, ни тенге пока не получают сильного импульса для резкого движения. Инвесторы заняли выжидательную позицию и не готовы делать агрессивные ставки.
По сути, рынок вошел в режим ожидания:
геополитика остается напряженной; нефть реагирует на каждую новость; мировые инвесторы снижают аппетит к риску.
На этом фоне тенге пока удается удерживать баланс.
Какие курсы ждут в пятницу.
Эксперты ожидают следующие диапазоны:
доллар США — 465−475 тенге;
евро — 540−555 тенге;
рубль — 6,60−6,75 тенге;
юань — 69−70 тенге.
Почему это важно для обычных казахстанцев.
Сейчас рынок больше ценит не укрепление тенге, а именно стабильность.
Это влияет сразу на несколько вещей:
цены на импортную технику; стоимость автомобилей; туристические поездки; закупки бизнеса; инфляционные ожидания.
Если курс остается спокойным, давление на цены внутри страны тоже снижается.
Но расслабляться рано.
Экономисты предупреждают: ситуация может измениться очень быстро.
Тенге остается зависимым от трех факторов:
1. Нефть.
Любое резкое падение Brent сразу ударит по валютному рынку Казахстана.
2. Геополитика.
Обострение на Ближнем Востоке способно мгновенно изменить настроения инвесторов.
3. Политика США.
Решения ФРС по ставкам по-прежнему влияют на силу доллара во всем мире.
Главное сейчас.
Пока тенге показывает главное качество последних недель — устойчивость.
Без громких скачков, без паники и без резких провалов рынок постепенно возвращается к более спокойному сценарию.