Курс доллара изменился: что будет с тенге дальше

Казахстанский тенге завершил неделю без резких движений — и это уже хорошая новость для рынка, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

По итогам торгов на KASE доллар США закрылся на уровне 471,26 тенге, а сама национальная валюта смогла немного укрепиться.

Но самое интересное сейчас происходит не на бирже Казахстана, а вокруг нефти и мировой политики.

Нефть снова поддержала тенге.

Цена Brent снизилась до $101,81 за баррель, однако рынок не ушел в глубокое падение.

Причина — Ближний Восток. Инвесторы внимательно следят за любыми новостями из региона, и сейчас отсутствие нового негатива немного успокаивает сырьевые площадки.

Более того, отдельные сигналы о возможных договоренностях добавили рынку осторожного оптимизма.

Для тенге это важно напрямую:

нефть остается главным экспортным ресурсом Казахстана; стабильные цены поддерживают валютные поступления; рынок чувствует себя спокойнее — давление на тенге снижается.

Что сейчас происходит с валютным рынком.

Финансовый рынок выглядит максимально осторожным.

Ни доллар, ни тенге пока не получают сильного импульса для резкого движения. Инвесторы заняли выжидательную позицию и не готовы делать агрессивные ставки.

По сути, рынок вошел в режим ожидания:

геополитика остается напряженной; нефть реагирует на каждую новость; мировые инвесторы снижают аппетит к риску.

На этом фоне тенге пока удается удерживать баланс.

Какие курсы ждут в пятницу.

Эксперты ожидают следующие диапазоны:

доллар США — 465−475 тенге;

евро — 540−555 тенге;

рубль — 6,60−6,75 тенге;

юань — 69−70 тенге.

Почему это важно для обычных казахстанцев.

Сейчас рынок больше ценит не укрепление тенге, а именно стабильность.

Это влияет сразу на несколько вещей:

цены на импортную технику; стоимость автомобилей; туристические поездки; закупки бизнеса; инфляционные ожидания.

Если курс остается спокойным, давление на цены внутри страны тоже снижается.

Но расслабляться рано.

Экономисты предупреждают: ситуация может измениться очень быстро.

Тенге остается зависимым от трех факторов:

1. Нефть.

Любое резкое падение Brent сразу ударит по валютному рынку Казахстана.

2. Геополитика.

Обострение на Ближнем Востоке способно мгновенно изменить настроения инвесторов.

3. Политика США.

Решения ФРС по ставкам по-прежнему влияют на силу доллара во всем мире.

Главное сейчас.

Пока тенге показывает главное качество последних недель — устойчивость.

Без громких скачков, без паники и без резких провалов рынок постепенно возвращается к более спокойному сценарию.

