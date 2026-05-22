На 4,7% вырос оборот розничной торговли в Нижегородской области

В 2025 году в розничной торговле Нижегородской области было продано товаров на сумму 1424,2 миллиарда рублей. К уровню предыдущего года в сопоставимых ценах оборот розничной торговли вырос на 4,7%, о чем сообщили в пресс-службе Нижегородстата.
Наибольшую долю оборота (62,2%) сформировали крупные организации и средний бизнес. В товарной структуре незначительно преобладали непродовольственные товары, доля которых составила 52,8% (752,2 млрд рублей), продемонстрировав рост на 7,2%. Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий заняли 47,2% (672,0 млрд рублей), увеличившись на 1,8%.
Среди продуктов заметнее всего выросли продажи свежих овощей (на 13,2%) и яиц (на 9,6%), а в непродовольственном сегменте лидируют компьютеры (на 17,4%) и лекарства (на 14,0%). При этом зафиксировано падение спроса на часы (на 53,7%) и фотоаппаратуру (на 29,3%). На долю розничных сетей пришлась почти треть всего оборота.
