Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский чиновник впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Кука, оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили его приглашение на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Источник: Коммерсантъ

«Я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», — заявил он.

Кук также отметил, что станет первым официальным представителем американских властей, посетившим ПМЭФ за последние несколько лет.

Родни Мимс Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США, а также специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он принимал участие в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других российских объектов культурного наследия.

Кроме того, Кук выступал в посольстве России в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, музее-усадьбе «Ясная Поляна» и усадьбе Архангельское.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше