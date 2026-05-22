Американский чиновник впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ

«Я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», — заявил он.
Кук также отметил, что станет первым официальным представителем американских властей, посетившим ПМЭФ за последние несколько лет.
Родни Мимс Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США, а также специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он принимал участие в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других российских объектов культурного наследия.
Кроме того, Кук выступал в посольстве России в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, музее-усадьбе «Ясная Поляна» и усадьбе Архангельское.