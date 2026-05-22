Американский чиновник впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Кука, оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили его приглашение на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.