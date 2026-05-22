Ход работ в «Архиерейском квартале» проконтролирует комиссия

Работы на территории «Архиерейского квартала» Перми будут проводиться под контролем специалистов.
Как сообщили в паблике «Архиерейский квартал: между прошлым и будущим», в Пермском крае создана Комиссия по сопровождению мероприятий, проводимых на территории «Архиерейского квартала» города Перми. Она начала работу по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.
В состав Комиссии вошли представители администрации губернатора края, Пермской епархии, председатель комитета по инфраструктуре Законодательного собрания региона Павел Черепанов, известные учёные и эксперты. Среди них — директор Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН доктор исторических наук Александр Черных, руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков, директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
В задачи комиссии входит координация археологических и научных изысканий на территории рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, контроль мероприятий по благоустройству территории и воссозданию зданий, решение вопросов по увековечиванию памяти священнослужителей и известных лиц, похороненных здесь. Комиссия также станет координационной площадкой для взаимодействия с их потомками.
«Архиерейский квартал» полностью расположен в границах территории федеральных и региональных объектов культурного наследия, в том числе: памятника археологии, ансамбля «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом», «Архиерейское кладбище».
В настоящее время идет обустройство части территории квартала. Проект идеологически разделён на «зону памяти», где предусмотрены места для дальнейшего размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сквера, где предполагаются места для отдыха и прогулок. Главная цель проекта — тихое место отдыха горожан с возможностью отдать дань памяти.