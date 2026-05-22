Аналитики: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей

Общерыночный объем пассивов в апреле показал прирост на 1%, прибавив более 1 трлн рублей, и достиг 67,2 трлн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в банке ВТБ, это рекордный рост с начала года, а основным драйвером по-прежнему остаются рублевые вклады и накопительные счета. Их общий объем на рынке в апреле увеличился почти на 900 млрд, по оценке банка.