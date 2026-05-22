Тенге готовится к важной неделе: что будет с долларом

Внутри Казахстана — спокойный фон, без громких экономических потрясений и негативных новостей. Но есть нюанс: судьба нацвалюты сейчас зависит не от внутренних факторов.
Главный драйвер недели — нефть
Почему именно нефть снова влияет на тенге
Для Казахстана дорогая нефть — это не просто хорошие новости. Это прямые деньги для экономики, экспорта и бюджета.
Пока Brent держится выше $60−65 за баррель, тенге чувствует себя уверенно. Даже несмотря на то, что часть «премии за риск» с нефтяного рынка постепенно уходит, текущие цены остаются комфортными для Казахстана.
Именно поэтому на ближайшей неделе трейдеры будут смотреть не на внутренние события, а на мировые нефтяные котировки.
Что будет с долларом, евро и рублем
По прогнозам аналитиков, с 25 мая по 1 июня валюты могут двигаться в следующих диапазонах:
Доллар США — 460−475 тенге.
Евро — 535−555 тенге.
Рубль — 6,50−6,85 тенге.
Юань — 69−71 тенге.
Почему рынок сейчас особенно нервный
Инвесторы внимательно следят сразу за несколькими факторами:
решениями ОПЕК+
данными по запасам нефти в США.
настроением глобальных рынков.
рисками нового скачка цен на сырье.
Любое резкое движение Brent способно буквально за сутки изменить ситуацию и для тенге.
Есть и хорошие новости для Казахстана
Сейчас внутренний фон играет на стороне нацвалюты.
Что поддерживает тенге:
стабильная экспортная выручка.
отсутствие сильного давления внутри страны.
относительно спокойные инфляционные ожидания.
высокий уровень нефтяных доходов.
Экономисты считают: если нефть удержится на текущих уровнях, доллару будет сложно закрепиться выше 475 тенге.
Но расслабляться рано. Главный риск остается прежним — внешний рынок. Если нефть резко уйдет вниз или мировые площадки начнут паниковать, давление на тенге вернется очень быстро. Именно поэтому ближайшая неделя станет для нацвалюты настоящей проверкой на прочность.
Что важно понимать казахстанцам
Сейчас курс тенге зависит не столько от новостей внутри страны, сколько от стоимости одного барреля нефти Brent. И пока нефть остается дорогой, у тенге сохраняется шанс пройти конец мая без серьезных потрясений.