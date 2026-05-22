Тенге готовится к важной неделе: что будет с долларом

Тенге начинает новую неделю в неожиданно сильной позиции, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Внутри Казахстана — спокойный фон, без громких экономических потрясений и негативных новостей. Но есть нюанс: судьба нацвалюты сейчас зависит не от внутренних факторов.

Главный драйвер недели — нефть

Почему именно нефть снова влияет на тенге

Для Казахстана дорогая нефть — это не просто хорошие новости. Это прямые деньги для экономики, экспорта и бюджета.

Пока Brent держится выше $60−65 за баррель, тенге чувствует себя уверенно. Даже несмотря на то, что часть «премии за риск» с нефтяного рынка постепенно уходит, текущие цены остаются комфортными для Казахстана.

Именно поэтому на ближайшей неделе трейдеры будут смотреть не на внутренние события, а на мировые нефтяные котировки.

—-

Что будет с долларом, евро и рублем

По прогнозам аналитиков, с 25 мая по 1 июня валюты могут двигаться в следующих диапазонах:

  • Доллар США — 460−475 тенге.

  • Евро — 535−555 тенге.

  • Рубль — 6,50−6,85 тенге.

  • Юань — 69−71 тенге.

—-

Почему рынок сейчас особенно нервный

Инвесторы внимательно следят сразу за несколькими факторами:

  • решениями ОПЕК+

  • данными по запасам нефти в США.

  • настроением глобальных рынков.

  • рисками нового скачка цен на сырье.

Любое резкое движение Brent способно буквально за сутки изменить ситуацию и для тенге.

—-

Есть и хорошие новости для Казахстана

Сейчас внутренний фон играет на стороне нацвалюты.

Что поддерживает тенге:

  • стабильная экспортная выручка.

  • отсутствие сильного давления внутри страны.

  • относительно спокойные инфляционные ожидания.

  • высокий уровень нефтяных доходов.

Экономисты считают: если нефть удержится на текущих уровнях, доллару будет сложно закрепиться выше 475 тенге.

Но расслабляться рано. Главный риск остается прежним — внешний рынок. Если нефть резко уйдет вниз или мировые площадки начнут паниковать, давление на тенге вернется очень быстро. Именно поэтому ближайшая неделя станет для нацвалюты настоящей проверкой на прочность.

—-

Что важно понимать казахстанцам

Сейчас курс тенге зависит не столько от новостей внутри страны, сколько от стоимости одного барреля нефти Brent. И пока нефть остается дорогой, у тенге сохраняется шанс пройти конец мая без серьезных потрясений.

