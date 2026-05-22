Два двора в центре Красноярска получат гранты на озеленение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе подвели итоги конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» 2026 года. Победителями стали две управляющие компании — каждая получит грант в размере 100 тысяч рублей на благоустройство дворов.
Один из проектов реализуют во дворе дома на улице Чернышевского, 120. Здесь планируют высадить более 120 кустарников и деревьев, среди которых сибирская ель, сирень, спирея и кизильник. Главным украшением двора станет крупная гортензия сорта «Геркулес», цветущая с июля по сентябрь. Также территорию дополнят можжевельники и декоративные кустарники с разноцветной листвой, сообщает мэрия.
Второй двор-победитель расположен на улице Ленина, 43. Здесь вокруг дома появится живая изгородь из кизильника блестящего. В здании работает поликлиника, поэтому обновленное пространство будет радовать не только жителей, но и посетителей медучреждения.
«Конкурс на лучшую концепцию озеленения ежегодно помогает менять дворы нашего района к лучшему. Почти всегда есть проекты, в которых сумма вложенных средств превышает размер гранта. Например, в этом году на ул. Чернышевского, 120 на озеленение потратят более 350 тысяч рублей. Это говорит о том, что УК и ТСЖ района готовы включаться в этот процесс, делая дворы более комфортными», — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.