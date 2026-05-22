Цены на морковь и картофель поднялись в Казахстане

В середине апреля казахстанцы столкнулись с резким ростом цен на помидоры и огурцы. Однако уже в мае они начали дешеветь.
Согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 13 по 20 мая, огурцы в Казахстане подешевели на 5,1%, а помидоры — сразу на 9,3%.
Также цены заметно упали на белокочанную капусту — на 6,4%.
Зато «вырвались вперед» другие овощи. Так, картофель в стране подорожал на 4,5% за неделю, а морковь — на 6,8%.
Цены на лук за это время выросли на 2,3%, причем рост фиксировался и ранее.
Отметим, что почти все овощи сейчас дешевле, чем год назад. Например, килограмм капусты в среднем стоит 145 тенге — это на 33,5% ниже прошлогодних цен.
Огурцы продаются по 650 тенге (-35,3%), помидоры — по 854 тенге (-15,4%), репчатый лук — по 151 тенге (-26%), а картофель — по 240 тенге (-12,5%).
Отличилась только морковь — средняя цена за килограмм на 20 мая составила 248 тенге, что на 14,3% больше, чем было год назад.
Важно: указанные цены являются средними по Казахстану, однако в разных регионах они могут сильно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
Напомним, все эти овощи в Казахстане считаются социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ). Государство контролирует цены на них путем установления предельной торговой надбавки.