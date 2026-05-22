В Севастополе — перебои с поставками бензина. Введены лимиты на продажу, власти просят понимания

В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина.

Источник: КрымPress

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Иено. Существуют определенные логистические сложности, причина которых, думаю, всем известна. Если говорить о наличии топлива, то на сети АЗС «Атан» есть бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизтопливо, но не на всех заправочных станциях. На сети АЗС «ТЭС» есть бензин АИ-92, но опять же, не на всех станциях.

К вечеру мы ожидаем поставку бензина АИ-95 и дизтоплива. Пока на заправках «ТЭС» оно отпускается только по талонам, — рассказал он. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно вводится лимит в 20 литров.

Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Сегодня вводится мера, которая уже показала свою эффективность. Чтобы избежать искусственного ажиотажа, будет ограничена продажа на АЗС — не более 20 л в одну канистру или в одну машину. Убедительная просьба отнестись с пониманием, мы принимаем все необходимые меры, — отметил он.

В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
