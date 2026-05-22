Главе Башкирии рассказали, чем славен Кармаскалинский хлеб

«Кармаскалинский хлеб один из брендов нашей республики, можно сказать. Я сейчас посмотрел некоторые виды. Попросил пару буханок хлеба, с собой возьму. Мы любим такой, натуральный хлеб, тот, что раньше в деревнях пекли. Молодцы, что сохранили. Вообще, производство хлеба — это не бизнес, наверное, это уже какое-то социальное служение, потому что маржинальность тут низкая. Они нам говорят, 2−3% всего лишь. Я подумаю, чем поддержать. Это потребсоюзовская история. Молодцы, здесь районное отделение потребсоюза сильное. Я с удовольствием посмотрел предприятие. И хлеб очень вкусный», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».